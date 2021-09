Superbonus: M5s, superata quota 6 miliardi, proroga anche oltre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal contatore Enea arriva l'ennesimo rilievo numerico che ci parla perentoriamente di un Superbonus al 110% sempre più determinante nell'economia del paese. Al 31 di agosto sono 43 mila i cantieri avviati, di cui 37.128 già ammessi a detrazione per un ammontare di detrazioni a fine lavori di 6,2 miliardi". Lo affermano in una nota i senatori del M5s in commissione Industria, Commercio e Turismo Gianni Girotto, Cristiano Anastasi, Gianluca Castaldi, Marco Croatti, Gabriele Lanzi e Sergio Vaccaro. "Numeri perentori, che fanno il paio con altri che si sono susseguiti per tutta l'estate: la misura ha messo in moto un meccanismo che sta portando alla nascita di nuove imprese e a un numero non trascurabile di nuovi posti di lavoro - aggiungono -. Dati che mettono il governo spalle al muro, perché la proroga a questo punto deve essere priorità assoluta, con la data del 31 dicembre che diventa di fatto un obbiettivo minimo. E' fondamentale spingersi ancora oltre quella data, in modo tale da dare un ulteriore segnale di fiducia a tutta l filiera attivata dal Superbonus. Si ascoltino le categorie interessate: come M5s, faremo di tutto per fare del Superbonus uno dei punti cardine della manovra". (com)