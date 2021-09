Bangladesh: Paese ammesso nella Nuova banca di sviluppo dei Brics (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo lieti di accogliere il Bangladesh, una delle economie più in crescita del mondo, nell’Ndb. Il fatto che il Bangladesh si unisca a noi nell’anno in cui celebra il 50mo anniversario della sua indipendenza è un traguardo importante”, ha commentato Marcos Troyjo, presidente della Banca. “L’adesione del Bangladesh all’Ndb ha aperto la strada a una nuova partnership nel momento epocale del 50mo anniversario della nostra indipendenza. L’appartenenza all’Ndb è un importante passo avanti in linea con la visione di sviluppo della nostra premier, Sheikh Hasina”, ha dichiarato il ministro delle Finanze bengalese, Mustafa Kamal. “Non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con l’Ndb per costruire insieme un mondo prospero ed equo per la nostra prossima generazione, come sognato dal nostro Padre della Nazione Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman”, ha aggiunto il rappresentante del governo di Dacca. (segue) (Inn)