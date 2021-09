Bangladesh: Paese ammesso nella Nuova banca di sviluppo dei Brics (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’espansione dei membri dell’Ndb, spiega il comunicato, è in linea con la strategia della Banca di diventare la principale istituzione di sviluppo per le economie di mercato emergenti. L’Ndb è stata fondata per mobilitare risorse per infrastrutture e progetti di sviluppo sostenibile nei Brics e in altri Paesi emergenti e in via di sviluppo, integrandosi con le istituzioni finanziarie multilaterali e regionali. Nel suo ambito rientrano, in particolare, i progetti nei settori dei trasporti, dell’acqua, dei servizi igienico-sanitari, dell’energia pulita, delle infrastrutture digitali e sociali e dello sviluppo urbano. L’Ndb ha un capitale autorizzato di cento miliardi di dollari, aperto alla sottoscrizione da parte dei membri delle Nazioni Unite, e in sei anni ha approvato circa 80 progetti in tutti i suoi Paesi membri, per un portafoglio di 30 miliardi di dollari. (Inn)