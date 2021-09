Francia: sondaggio, indice di fiducia di Macron sale al 37 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice di fiducia del presidente francese Emmanuel Macron nell'ultimo mese ha guadagnato tre punti arrivando al 37 per cento, ovvero il livello più alto dell'ultimo anno. È quanto emerge dallo studio mensile condotto dall'istituto Elabe per il quotidiano "Les Echos" e l'emittente radiofonica "Radio Classique". Aumenta di tre punti anche il dato riguardante il primo ministro Jean Castex, che arriva al 30 per cento. Secondo il presidente di Elabe, Bernard Sananès, questi progressi sono riconducibili alla gestione della crisi del coronavirus, giudicata positivamente dai francesi. (Frp)