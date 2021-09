Fiumicino: arrestato spacciatore che usava come base una stanza d'albergo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È finito invece ai domiciliari uno stalker 40enne. Dopo la denuncia della vittima e le indagini degli uomini del commissariato, nel luglio scorso, il Gip del tribunale di Civitavecchia aveva imposto all'uomo il divieto di avvicinarsi e/o comunicare in alcun modo con la stalkerizzata. Il 40enne ha invece disatteso tutte le prescrizioni e per lui lo stesso Gip ha disposto l'aggravamento della pena. Sono stati i poliziotti di Fiumicino a notificargli l'ordinanza e ad accompagnarlo presso la sua abitazione. Una vecchia condanna a 6 mesi per furto aggravato, divenuta ormai irrevocabile, ha portato in detenzione domiciliare un 64enne. Il tribunale di sorveglianza di Roma ha ratificato il provvedimento che è stato poi notificato ed eseguito dagli agenti del commissariato di via Portuense. (Rer)