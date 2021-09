Germania: sindacato, datori di lavoro devono poter chiedere stato di vaccinazione Covid dei dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindacato dell'industria mineraria, chimica ed energetica tedesco (Ig Bce) si è detto a favore della possibilità per i datori di lavoro di informarsi sullo stato di vaccinazione contro il Covid-19 dei propri dipendenti. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, tale posizione è stata espressa dal segretario generale dell'Ig Bce, Michael Vassiliadis. Per il leader sindacale, la lotta contro la pandemia di coronavirus giustifica un'esenzione una tantum alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Secondo Vassiliadis, infatti, è difficile spiegare perché il certificato di vaccinazione sia necessario per ogni breve visita al bar, ma non al lavoro. Una maggiore trasparenza sullo stato di vaccinazione sul luogo di lavoro, ha infine dichiarato il segretario generale dell'Ig Bce, serve anche alla sicurezza dei dipendenti. (Geb)