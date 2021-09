Religioni: dal 12 al 14 settembre il G20 Interfaith Forum a Bologna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un momento di confronto tra religioni: è quanto si propone il G20 Interfaith Forum 2021, che si terrà a Bologna dal 12 al 14 settembre. L'evento è stato presentato questa mattina presso l'Associazione Stampa Estera a Roma. Ad introdurre l'incontro il segretario della Fondazione per le Scienze Religiose, Alberto Melloni che ha sottolineato come l'edizione 2021 "dovrà affrontare il tema delle pandemie, non solo quella dovuta al Covid, ma la pandemia della guerra, della violenza dell'odio". Presente alla conferenza stampa il viceministro agli Esteri Marina Sereni che ha sottolineato: "G20 Interfaith Forum è un'occasione straordinaria per noi, per un dialogo tra leader religiosi e tra leader religiosi, esperti e sulla base di principi etici condivisi e dovremmo creare saper dimostrare che l'odio e la violenza non sono di nessuna religione -ha spiegato - dobbiamo respingere sostanzialmente la capacità di alcuni strumentalizzare la religione si contrasta il terrorismo non solo con le armi e noi siamo in grado di andare fondamentalisti l'arma delle religioni della strumentalizzazione". (segue) (Civ)