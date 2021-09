Religioni: dal 12 al 14 settembre il G20 Interfaith Forum a Bologna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema centrale attorno al quale ruoteranno le attività e i lavori del Forum è "Time to Heal", il tempo della guarigione. Un richiamo quanto mai evocativo alla pandemia da Covid-19, che ha già sconvolto il mondo con oltre due milioni di morti e alle complesse conseguenze socio-sanitarie della guerra, che la tragedia afghana ha messo sotto gli occhi di tutti. L'obiettivo del G20 è quello di costruire uno spazio di incontro e di dialogo, non solo fra capi religiosi, ma anche fra autorità politiche dei paesi e delle organizzazioni internazionali, autorità spirituali e figure intellettuali su temi e programmi di carattere e rilevanza globale. "Un'iniziativa importante che cade in un momento importante, siamo in fatti alla fine di una guerra, che poi fine non è, durata 20 anni – ha detto il rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni – una guerra nata esattamente 20 anni fa con quell'avvenimento clamoroso delle Torri Gemelle, ispirato ad una visione estremista della religione. Il nuovo secolo – ha osservato Di Segni – è iniziato sotto la triste bandiera dei conflitti religiosi e l'evoluzione di quanto accaduto ci pone di fronte a scelte e responsabilità e a dei tentativi di agire come pompieri per spegnere o ridurre le fiamme". (segue) (Civ)