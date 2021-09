© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: ministro Esteri visterà Slovenia, Croazia e Danimarca da oggi al 5 settembre - Il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, sarà impegnato in un viaggio ufficiale in Slovenia, Croazia e Danimarca da oggi al 5 settembre. Lo riferisce un comunicato del suo ministero, secondo il quale le visite hanno l’obiettivo di rafforzare i legami con i tre Paesi e con l’Unione europea. La prima tappa, oggi e domani (2-3 settembre), sarà in Slovenia, Paese che ha il turno di presidenza del Consiglio europeo. Domani, 3 settembre, Jaishankar è stato invitato a partecipare a una riunione informale dei ministri degli Esteri dell’Ue. Inoltre, avrà un incontro bilaterale con l’omologo sloveno, Anze Logar, e interverrà al Bled Strategic Forum (Bsf) nel gruppo di discussione sul tema “Partnership per un ordine basato sulle regole nell’Indo-Pacifico”. (Res)