I fatti del giorno - Medio Oriente

- Afghanistan: Iran si sarebbe appropriato di mezzi e armi Usa dell’esercito afgano - Diversi veicoli corazzati militari statunitensi, che presumibilmente appartenevano all'esercito afgano prima che i talebani prendessero il controllo del Paese, sarebbero passati nelle mani dell’Iran. Sui social network sono state diffuse in questi giorni diverse immagini che mostrano camion dell'esercito iraniano che trasportano Humvees statunitensi, presumibilmente prelevati dall'Afghanistan, su un'autostrada che collega la città centrale di Semnan alla città di Garmsar, a sud-est della capitale Teheran. Voci di un “trafugamento” dell’Iran di armi e mezzi dell’esercito afgano catturate dai talebani era già circolate nei giorni immediatamente successivi alla conquista di Kabul. Lo stesso ex ministro della Difesa dell’Afghanistan, Bismillah Mohammadi, ha commentato le immagini circolate sui social media definendo l’Iran “un cattivo vicino”. "Le brutte giornate dell'Afghanistan non dureranno per sempre", ha aggiunto nello stesso tweet. Le autorità iraniane non hanno ancora commentato le immagini la cui autenticità è ancora da verificare. L’Iran ha mantenuto rapporti con i talebani in questi anni, nonostante la storica opposizione ideologica e religiosa, ma la guida suprema Ali Khamenei ha dichiarato che “la natura del rapporto” con Kabul dipenderà da come il futuro governo si rapporterà con Teheran. (segue) (Res)