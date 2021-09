© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iraq: Al Kadhimi incontra ambasciatore francese a Baghdad, focus su relazioni bilaterali - Il primo ministro dell’Iraq, Mustafa al Kadhimi, ha incontrato ieri l’ambasciatore francese a Baghdad, Bruno Aubert, per discutere delle relazioni bilaterali in seguito al vertice regionale che si è svolto nella capitale irachena il 28 agosto e al quale ha partecipato il presidente della Francia, Emmanuel Macron. Lo rende noto il portale informativo “Shafaq”. Durante l’incontro, Al Kadhimi ha elogiato il ruolo della Francia nel sostenere l’Iraq e le relazioni tra i due Paesi volte al consolidamento di “interessi comuni”. Da parte sua, l’ambasciatore ha espresso la sua profonda fiducia nel governo iracheno, descrivendo l’Iraq come “un esempio da seguire per i Paesi della regione per quanto riguarda il raggiungimento di sicurezza e stabilità”. (segue) (Res)