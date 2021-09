Lombardia: Giudici (Lega), Salone del mobile occasione di rilancio per Milano e la Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È ai nastri di partenza il Salone del Mobile 2021, previsto dal 5 al 10 settembre 2021 a Rho-Fiera. "Un appuntamento di portata internazionale – dichiara in una nota Simone Giudici, consigliere regionale della Lega –, che rappresenta la volontà di ripartenza e di ritorno alla normalità". "Un'occasione di rilancio – prosegue Giudici – per Milano e per l'intera Lombardia. Per quanto riguarda Rho, è importante che la futura amministrazione comunale, che spero diventi di centrodestra, sappia dialogare efficacemente con l'Ente Fiera affinché da manifestazioni di questo livello vi siano importanti ricadute per il territorio". "Regione Lombardia – continua Simone Giudici – sostiene in maniera concreta il Salone del Mobile, grazie anche a un emendamento della Lega al bilancio, approvato a fine luglio, finalizzato allo stanziamento di 1,4 milioni di euro a favore di questo evento. Una vetrina che non ha eguali per il comparto dell'arredamento e del design, che ha sempre fatto registrare numeri da capogiro, sia per presenze che per numero di Paesi coinvolti". "Il successo del Salone – conclude il consigliere regionale - non riguarderà solo il settore del mobile, ma avrà un positivo impatto per l'indotto e per tutto l'ambito fieristico, un settore particolarmente penalizzato durante l'emergenza Covid". (Com)