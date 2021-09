Polonia: portavoce governo, situazione al confine con la Bielorussia è minaccia reale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione dei migranti al confine tra Polonia e Bielorussia è una minaccia reale. Lo ha detto il portavoce del governo polacco, Piotr Muller, intervistato dall’emittente televisiva pubblica “Tvp”. “Non sono tempi pacifici e occorre sottolineare che siamo in una situazione di reale minaccia di fronte all’azione organizzata da Aleksandr Lukashenko”, ha detto, aggiungendo che un altro pericolo arriva dalle esercitazioni congiunte russo-bielorusse Zapad 2021. “Abbiamo informazioni per le quali da molte settimane vengono condotti in territorio bielorusso migranti dai Paesi arabi. Si tratta di circa 10 mila persone che in ogni momento potrebbero oltrepassare il confine di Polonia, Lettonia o Lituania”, ha detto Muller. Questi Paesi, assieme all’Estonia, accusano Minsk di usare i migranti come un’arma ibrida. (Vap)