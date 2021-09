Moldova-Francia: Le Drian, pieno sostegno in percorso Chisinau di integrazione europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia assicura tutto il suo sostegno nel rafforzare le aspirazioni per l'ingresso della Moldova nell'Unione europea. Lo ha detto il ministro degli Esteri francese, Jean Yves Le Drian, nel corso di una conferenza stampa congiunta a Chisinua con il vice premier e ministro degli Esteri e dell'Integrazione europea della Moldova, Nicu Popescu. "Vi sosterremo nell'applicazione di quei programmi che collegano la Moldova all'Unione europea", ha aggiunto. Le Drian ha apprezzato la vicinanza della Moldova all'integrazione europea. "Non intendiamo voltare le spalle a Stati come la Moldova. Questa vicinanza non è geografica, ma si riferisce alla lunga storia dell'Ue. Assicuriamo tutto il sostegno della Francia nel rafforzare le aspirazioni per l'ancoraggio europeo della Moldova. Vi sosterremo nell'applicazione a quei programmi che collegano la Moldova all'Unione europea", ha affermato il capo della diplomazia francese. (segue) (Rob)