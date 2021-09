Moldova-Francia: Le Drian, pieno sostegno in percorso Chisinau di integrazione europea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francia e Moldova, ha dichiarato da parte sua Popescu, "non sono mai state così vicine come ora". "Discutiamo diversi progetti con l'Agenzia di sviluppo francese, relativi a riforestazione, irrigazione, approvvigionamento idrico e fognario, efficienza energetica. Vogliamo dare una spinta, anche all'istruzione bilingue francofona in Moldova", ha aggiunto Popescu. "Aumenteremo il sostegno per la formazione degli insegnanti moldavi, le classi bilingue e le borse di mobilità per gli insegnanti. Abbiamo avviato un dialogo per la trasparenza della vita pubblica con la Francia, che aiuterà l'Agenzia nazionale per l'integrità a rafforzare la sua capacità di migliorare il suo funzionamento al fine di combattere la corruzione, anche nella classe politica", ha chiarito ancora il capo della diplomazia di Chisinau. Popescu ha spiegato che presto sarà adottata un'agenda che prevede la vicinanza della Moldova all'Unione europea, anche basata sull'ambiente, la digitalizzazione, la sicurezza. (Rob)