Covid: Sportiello (M5s), Lega continua propaganda oscena

- Gilda Sportiello, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Affari sociali, domanda: "Quale credibilità ha un partito che in Consiglio dei ministri vota una cosa e in commissione un'altra? La Lega, in questa legislatura, continua questo giochino squallido: quando ricoprono dei ruoli di responsabilità o scappano o dichiarano tutto e il contrario di tutto". La parlamentare aggiunge in una nota: "Il Paese ha bisogno innanzitutto di responsabilità, le istituzioni devono essere credibili in un momento delicatissimo in cui le attività finalmente riaprono e l'economia sta ripartendo. La campagna di vaccinazione sta raggiungendo il suo obiettivo che è quello di evitare che il Covid manifesti i suoi effetti più tragici". L'esponente del M5s continua: "Dobbiamo evitare che il numero dei ricoverati in terapia intensiva aumenti e questo può avvenire solo grazie al vaccino. Se non si adotta un comportamento responsabile neanche di fronte a questo scenario, significa che la propaganda leghista è scesa a un livello osceno e insopportabile".(Com)