Sud Sudan: autorità avviano regolarizzazione di cittadini stranieri

- Le autorità del Sud Sudan sospenderanno per una settimana le operazioni di perquisizione di cittadini stranieri entrati nel paese in modo irregolare e senza permesso di lavoro, al fine di permettere loro di legalizzare la loro situazione. Lo ha fatto sapere il capo del dipartimento di immigrazione, tenente generale Atem Marol Biar, che parlando ai giornalisti in conferenza stampa questa mattina a Giuba ha invitato le autorità ad impegnarsi nella regolarizzazione dei cittadini stranieri già entrati nel territorio. Il militare ha specificato che i richiedenti dovrebbero ricevere un permesso di soggiorno temporaneo di tre mesi, in attesa di espletare le procedure in ambasciata. "Molti stranieri stanno in Sud Sudan senza documenti e non sono rifugiati. Le uniche persone che possono rimanere senza documenti sono i rifugiati", ha osservato Marol Biar, sottolineando che il governo sud sudanese non sta cacciando gli stranieri ma organizzando il loro inserimento amministrativo.(Res)