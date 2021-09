Pa: Flepar, grave errore collegare Green pass con fine smart-working

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il governo punta all'obbligo di vaccinazione "lo dica chiaramente. Siamo favorevoli al Green pass, ma sarebbe un grave errore snaturarne funzione e finalità, collegando il Green pass con il rientro in presenza per la Pa, perché in tal caso verrebbe equiparato in modo inappropriato a garanzia di sicurezza". Lo afferma Tiziana Cignarelli, segretaria generale della Flepar, sindacato che rappresenta i professionisti della Pubblica amministrazione. "Anzi - continua la segretaria generale -, si aumenta l'esposizione a rischio per la salute di una parte di lavoratori con l'abrogazione dell'ordinarietà di lavoro in smart-working pur in costanza di pandemia, obbligando quindi indistintamente alla presenza in ufficio". (segue) (Com)