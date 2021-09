Aerospazio: Cina sviluppa prototipo elicottero per prossime missioni su Marte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha sviluppato un prototipo di elicottero in miniatura per compiti di sorveglianza, velivolo che potrebbe trovare impiego nelle prossime missioni su Marte. Lo ha reso noto il National Space Science Center cinese, che ha pubblicato una fotografia sul suo sito web, senza tuttavia aggiungere ulteriori dettagli. L'aspetto del prototipo è simile all'elicottero robotico Ingenuity, sviluppato dalla Nasa per la sua missione rover più avanzata di quest'anno, nota come Perseverance. Proprio come Ingenuity, il prototipo cinese presenta due pale del rotore, una base con sensore e fotocamera e quattro basamenti sottili, senza però alcun pannello solare, a differenza di Ingenuity. La Cina, che sta pianificando la sua prima missione con equipaggio su Marte nel 2033, ha fatto atterrare un rover lo scorso maggio nella sua prima missione sul pianeta rosso, secondo Paese dopo gli Stati Uniti. (Cip)