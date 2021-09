Ue: Di Maio oggi e domani in Slovenia per riunione informale ministri Esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, sarà a Brdo oggi e domani per partecipare alla riunione informale dei ministri degli Esteri dell'Unione europea (Gymnich). Lo riferisce una nota della Farnesina. Al centro dei lavori l'Afghanistan con il rapido deterioramento del contesto politico e securitario del Paese e i rischi ai quali è esposta la stabilità dell'intera regione. La riunione sarà l'occasione per i ministri di riflettere sul ruolo dell'Ue a fronte della situazione afghana e sulla possibilità di definire iniziative sostenibili comuni coinvolgendo i partner chiave. L'agenda verterà inoltre sull'approccio strategico dell'Unione europea con i paesi del Golfo e sulle relazioni con la Cina. A margine dei lavori, il ministro Di Maio avrà una serie di colloqui bilaterali. (Com)