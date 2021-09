Lombardia: Bocci (Pd), finiti finanziamenti per materiale didattico, Regione intervenga subito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono pervenute numerose segnalazioni da parte dei cittadini lombardi per domande ammesse alla graduatoria della misura Dote scuola-Materiale didattico, ma non finanziate per risorse insufficienti", lo denuncia Paola Bocci, consigliera regionale del Pd, che in proposito ha depositato, a sua prima firma, una question time, che verrà trattata nella seduta di consiglio regionale di martedì 7 settembre 2021. "Alla Giunta chiediamo quale sia la situazione dell'assegnazione della Dote – che prevede un contributo per sostenere le spese per l'acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica e il cui bando si è aperto il 13 maggio 2021 per un periodo inferiore agli altri anni – per singole province e come si intenda procedere affinché possano essere finanziate le domande ammesse, intervenendo così concretamente nel sostegno alle famiglie lombarde con maggiori difficoltà economiche, in un settore quale quello scolastico che è fondamentale la crescita della società lombarda", aggiunge Bocci. Ma la consigliera Pd non può fare a meno di ricordare che "come Gruppo del Pd abbiamo chiesto, praticamente ogni anno, in sede di approvazione di bilancio, di appostare risorse destinate a questa misura per garantire maggiore equità per le fasce di reddito più basse, prevedendo dotazioni finanziare maggiori, che permettano di garantire sostegno alle famiglie lombarde che devono far fronte alle spese scolastiche". Nell'atto Bocci e il Pd rendono anche noti i dati della misura: "Risultano formalmente ammissibili domande per 124.821 beneficiari, di cui 57.555 ammesse e finanziate con il contributo Materiale didattico; 21.286 ammesse e finanziate con il contributo Borsa di studio statale; 45.980 ammesse ma non finanziate. Voglio solo ricordare che queste doti sono a sostegno del diritto allo studio, del consolidamento del sistema scolastico e del potenziamento delle opportunità per gli studenti e per le famiglie lombarde". (Com)