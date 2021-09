Milano 2021: Lattuada e Limonta, il fascismo è un crimine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Leggiamo che il molto razzista e molto fascista Bastoni Massimiliano si dichiara portatore dei voti dell'estrema destra al candidato sindaco del centrodestra" lo affermano in una nota i capolista di Milano Unita, Paolo Limonta e Elena Lattuada. "Lo stesso che ha più volte dichiarato che non c'è differenza tra fascisti e antifascisti. E così il cerchio si chiude. Ovviamente non per noi. Noi i fascisti li abbiamo contrastati da sempre e continueremo a farlo. Perché noi vogliamo continuare a governare con orgoglio questa città che è Medaglia d'Oro della Resistenza. Perché noi la memoria non la cancelliamo. E contrasteremo sempre chi cercherà di farlo. Perché il fascismo non è un'ideologia" aggiungono. "Il fascismo è un crimine. Adesso come allora" concludono Lattuada e Limonta replicando ad alcune dichiarazioni rilasciate oggi da Massimiliano Bastoni, consigliere regionale della Lega in Lombardia, al Corriere della Sera. (Com)