Cinema: Mostra Venezia si colora di verde con il Green drop award

- Alla 78esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia è sbarcato, per il decimo anno consecutivo, il Green drop award, il premio che Green cross Italia assegna al film, tra quelli in gara nella selezione ufficiale del Festival, che interpreta meglio i valori dell'ecologia, dello sviluppo sostenibile e della cooperazione fra i popoli. E' quanto si legge in una nota. L'edizione 2021 sarà particolarmente ricca di appuntamenti grazie alla Green week 2021, organizzata in occasione dei 10 anni del Green drop award, col supporto della Sardegna film commission e sotto il patrocinio del ministero della Transizione ecologica: eventi e iniziative sui temi della sostenibilità e transizione ecologica, consapevoli della grave crisi climatica e guardando alla 26esima Conferenza delle Parti sul cambiamento climatico delle Nazioni unite. "L'accelerazione della crisi climatica impone decisioni rapide e draconiane a tutta la comunità internazionale. Sono 10 anni che attraverso il Green drop ci impegniamo a dare risonanza nel mondo del Cinema ai problemi ambientali che stanno investendo il pianeta. Anche per questo, noi - ha dichiarato Elio Pacilio, del Board internazionale di Green cross - accogliamo con soddisfazione e incoraggiamo la decisione de La Biennale di avviare un proprio percorso verso la "neutralità carbonica" di tutte le proprie attività a cominciare da Venezia 78". (segue) (Com)