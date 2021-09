Cinema: Mostra Venezia si colora di verde con il Green drop award (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si parte il 6 settembre 2021 con la conferenza di presentazione della Green Week al Lido di Venezia - continua la nota - l'evento si terrà presso l'hotel Excelsior e saranno presenti Nevina Satta, direttrice Fondazione Sardegna film commission, Elio Pacilio, presidente di Green cross Italia, Bepi Vigna, direttore del Green drop award, modera Marco Gisotti, giornalista, ministero della Transizione ecologica. Il 7 settembre 2021 si prosegue con la tavola rotonda "A Better World is possible: our future must be green and sustainable. Il cinema delle nuove generazioni, tra modelli produttivi sperimentali e Innovazione responsabile" che verterà sulle politiche green per la filiera dello spettacolo e sulla transizione energetica di cinema e teatri. Un importante appuntamento sarà quello dell'8 settembre, con l'incontro dal titolo "Lo storytelling della transizione ecologica: tutti i linguaggi necessari dall'ecothriller al cineturismo". Giovedì 9 sarà la volta di "Sustainable screens 2021: l'efficientamento delle sale cinematografiche" per parlare dell'importanza di una filiera sostenibile per il cinema con Gse, Anec ed Enea. La consegna del Green drop award 2021 - conclude la nota - avverrà venerdì 10 settembre 2021, nella sala Tropicana dell'hotel Excelsior, presso la Fondazione Ente dello spettacolo con un "padrino" di eccezione che sarà presentato lunedì 6 settembre. (Com)