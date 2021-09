Covid: De Petris (Leu), Lega ambigua e irresponsabile su green pass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comportamento della Lega "continua a essere, come sempre dall'inizio della pandemia, ambiguo e irresponsabile. Votare a favore del green pass in sede di Cdm e poi votare contro in parlamento vuol dire strizzare l'occhio e di fatto sostenere quelle aree no vax da cui sulla carta Salvini finge di prendere le distanze". Lo afferma, in una nota, la capogruppo di Leu al Senato Loredana De Petris. "Questo comportamento, che risponde solo alle esigenze della competizione tra Lega e Fd'I e non certo agli interessi del Paese, è particolarmente grave in un momento come questo, quando emergono tensioni e strumentalizzazioni potenzialmente molto pericolose e nel pieno di una campagna vaccinale da cui dipendono la salute dei cittadini e le condizioni economiche del Paese . E' ora che la Lega decida se vuole essere una forza di maggioranza, comportandosi di conseguenza, o di opposizione. Proseguire con queste due parti in commedia è inaccettabile perché fa danno grave all'Italia tutta", conclude la presidente De Petris. (com)