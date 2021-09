Austria: Fico a Conferenza mondiale presidenti Parlamenti, 7 e 8 settembre a Vienna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, prenderà parte il 7 e l'8 settembre a Vienna alla Quinta Conferenza mondiale dei presidenti di Parlamento promossa dall'Unione interparlamentare in collaborazione con il Parlamento austriaco. Il presidente Fico - si legge una nota di Montecitorio - interverrà nell'ambito del panel "La ripresa post pandemia: trasformare l'economia per contrastare i cambiamenti climatici e promuovere uno sviluppo sostenibile" in programma martedì 7 dalle 16:30 alle 18:00, mentre sarà relatore nel dibattito riguardante la mozione sul tema dell'approvazione da parte dei Parlamenti delle misure emergenziali decise dai governi, in programma mercoledì 8 dalle 11:30 alle 13:00. La conferenza di Vienna è il primo grande evento interparlamentare a svolgersi in presenza dopo la crisi pandemica. Si tratterà quindi di un'occasione preziosa per il confronto con i presidenti di altri Parlamenti nell'ambito di incontri bilaterali.(Com)