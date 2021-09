Roma: Lupo (M5s), Atac a privati? A rischio 12 mila posti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie a Virginia Raggi e alla sua squadra la più grande azienda di trasporto pubblico d'Europa, Atac, è rimasta saldamente in mano pubblica nonostante i numerosi avvoltoi che con l'appoggio di certa politica avrebbero voluto e vorrebbero metterci le mani sopra". Lo afferma, in una nota, la senatrice del M5s Giulia Lupo. "Abbiamo messo in sicurezza quasi 12 mila posti di lavoro, non possiamo permetterci che questo sforzo enorme venga messo a repentaglio da un cambio di amministrazione al Campidoglio che metta a rischio tutti questi lavoratori e le loro famiglie svendendo Atac ai privati - aggiunge -. Dopo 5 anni di impegno fortissimo sul fronte del risanamento dei conti e dell'acquisto di nuovi mezzi al servizio della cittadinanza, la prossima consiliatura sotto l'amministrazione di Virginia Raggi sarà quella in cui Atac potrà volare davvero, offrendo ai romani ed ai turisti un servizio sempre migliore ed in linea con gli standard delle principali capitali europee. Si tratta di uno dei principali impegni su cui si fonda il progetto politico che Virginia Raggi e le liste che la sostengono mettono al servizio di Roma Capitale".(com)