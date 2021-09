Repubblica Ceca: ministro Esteri, relazioni con Russia devono essere pragmatiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni tra Repubblica Ceca e Russia devono essere dettate da razionalità, pragmatismo e dal maggiore consenso politico possibile a Praga. Lo ha detto il ministro degli Esteri ceco, Jakub Kulhanek, intervistato dal quotidiano “Mlada fronta Dnes”. “Dopo il caso delle esplosioni di Vrbetice le relazioni tra Federazione Russa e Repubblica Ceca hanno subito un danno. Tuttavia, poiché le relazioni con un Paese di quel peso non possono essere trascurate, va respinta l’idea che la loro attuale apparenza sia dettata da un’esagerata emotività”, ha detto il ministro, aggiungendo che “la situazione non è emersa da un giorno all’altro, è andata deteriorandosi almeno dal 2014 e naturalmente il caso di Vrbetice dall’aprile di quest’anno ha avuto un effetto significativo”. Tuttavia, una totale rinuncia ad avere relazioni con la Russia “sarebbe miope”, anche alla luce del fatto che “né il Regno Unito dopo il caso di Salisbury, né i Paesi Bassi dopo l’abbattimento del volo MH17 lo hanno fatto”. “Dovremmo cercare di ristabilire relazione anche se sarà una corsa a lunga distanza e lungo un sentiero spinoso”, ha detto Kulhanek. “Abbiamo reagito a Vrbetice, che ha comportato la morte di due cittadini cechi e miliardi di danni, come un Paese sovrano e sicuro di sé. Abbiamo agito vigorosamente ma non in modo isterico. Per la prima volta nella nostra storia recente siamo riusciti a riequilibrare il numero delle persone nelle nostre ambasciate”, ha continuato il ministro ceco. (segue) (Vap)