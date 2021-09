Repubblica Ceca: ministro Esteri, relazioni con Russia devono essere pragmatiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Lo stato attuale delle relazioni ceco-russe non può essere ridotto alle tensioni con la leadership politica russa. La Russia è un Paese influente dal punto di vista geografico, economico, culturale e di sicurezza. E’ un membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il Paese più grande in Europa in termini di popolazione e il Paese più grande del mondo”, ha dichiarato il capo della diplomazia ceca. Per Kulhanek, “al momento è semplicemente impossibile non avere relazioni con la Russia. Lo ha mostrato il vertice tra i presidenti Joe Biden e Vladimir Putin a giugno, o l’incontro della scorsa settimana della cancelliera tedesca Angela Merkel. Né la Polonia, né i Paesi baltici hanno interrotto i loro contatti con Mosca”. “Sono convinto che sia nel nostro fondamentale interesse sedere a un tavolo con diplomatici russi” e che questo sia un buon motivo per sperare che “il dibattito sulla chiusura dell’ambasciata ceca a Mosca non venga aperto. Avere una presenza diplomatica è semplicemente una necessità pratica”, ha detto il ministro. “Credo anche che la politica, in generale, dovrebbe stare il meno possibile nella cooperazione economica e culturale. Le nostre relazioni economiche con la Russia non sono trascurabili”, ha affermato Kulhanek. (segue) (Vap)