Repubblica Ceca: ministro Esteri, relazioni con Russia devono essere pragmatiche (3)

- Le conclusioni del controspionaggio e della polizia della Repubblica Ceca sul coinvolgimento russo nel caso delle esplosioni nei depositi di munizioni a Vrbetice a fine 2014 sono diventate di dominio pubblico a metà aprile, quando sono state rese note dal premier Andrej Babis e dal ministro dell'Interno Jan Hamacek. Praga ha conseguentemente deciso di espellere 18 diplomatici dall'ambasciata russa nella città, peraltro identificati come agenti dei servizi russi. La Russia ha respinto le accuse ed espulso in tutta risposta 20 diplomatici cechi da Mosca. Stante la sproporzionata rappresaglia, la Repubblica Ceca ha deciso di imporre un limite numerico al personale diplomatico russo nel Paese, adeguandolo a quello ceco in Russia. L'ultimatum è scaduto a fine maggio e questo ha determinato l'abbandono della Repubblica Ceca da parte di altri 63 dipendenti dell'ambasciata russa a Praga. (Vap)