Droga: trovate hashish e cocaina in appartamento a Palermo, 1 arresto

- Questa mattina gli agenti della squadra mobile di Palermo hanno arrestato un 39enne, di origini rumene, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti, intervenuti in un'abitazione, ieri sera, dopo essere stati segnalati da un vicino, hanno ispezionato un appartamento apparentemente disabitato poiché la porta era aperta e mancava l'elettricità. Dall'ispezione degli inquirenti, è stato rinvenuto un pacchetto di hashish sopra un mobile e, svegliato il soggetto, e sono stati consegnati panetti di cocaina per un totale di 188 grammi di hashish e 43 grammi di cocaina. Inoltre sono stati trovati anche 750 euro e una bilancia di precisione. (Ren)