Difesa: Regno Unito, governo potrebbe trasferire sottomarini Trident dalla Scozia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa britannico ha messo a punto un piano alternativo per trasferire i suoi sottomarini nucleari Trident dalla Scozia agli Stati Uniti o alla Francia. È quanto riporta il quotidiano "Financial Times". Questo succederebbe nell'eventualità in cui il processo di indipendenza della Scozia dovesse andare a buon fine. Un'altra opzione è la sottoscrizione di un canone di locazione nella base nucleare della Royal Navy che si trova a Faslane e Coulport, sulla costa ovest della Scozia. Questo creerebbe un territorio britannico all'interno dei confini dell'eventuale nazione scozzese indipendente. Il governo del Regno Unito è fortemente contrario allo scenario in cui la Scozia raggiunga l'indipendenza. Intanto, il Partito nazionale scozzese (Snp) al governo da maggio ha promesso la rimozione di tutte le armi nucleari qualora il referendum per l'indipendenza dovesse venire approvato dai cittadini.(Rel)