Covid: Fondazione Gimbe, contagi stabili, frenano le ospedalizzazioni (2)

- "Sul fronte ospedaliero – afferma Renata Gili, responsabile Ricerca sui servizi sanitari della Fondazione Gimbe – frena l’aumento dei posti letto occupati: rispetto alla settimana precedente +5,4 per cento in area medica e +7,9 per cento in terapia intensiva". In termini assoluti, il numero di pazienti Covid in area medica è passato da 1.088 del 16 luglio a 4.252 del 31 agosto (+291 per cento) e quello nelle terapie intensive da 151 del 14 luglio a 544 del 31 agosto (+260 per cento). A livello nazionale il tasso di occupazione rimane basso (7 per cento in area medica e 6 per cento in area critica), ma si rilevano notevoli differenze regionali: per l’area medica si collocano sopra la soglia del 15 per cento Sicilia (23 per cento) e Calabria (17 per cento); per l’area critica sopra la soglia del 10 per cento Sicilia (13 per cento) e Sardegna (13 per cento). "Si registra un lieve aumento degli ingressi giornalieri in terapia intensiva – spiega Marco Mosti, direttore operativo della Fondazione Gimbe – con una media mobile a 7 giorni di 43 ingressi/die rispetto ai 40 della settimana precedente". (Ren)