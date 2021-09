Russia: Covid, Rdif ha investito nel vaccino Sputnik V 256 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif) ha investito nel vaccino Sputnik V contro il coronavirus 22 miliardi di rubli (256 milioni di euro). Lo ha dichiarato il direttore del fondo, Kirill Dmitriev, intervenendo al Forum economico d'Oriente 2021. "Il Rdif ha fatto un ottimo lavoro per convincere un gran numero di Paesi che lo Sputnik V è uno dei vaccini più sicuri ed efficaci. Il Rdif ha investito 22 miliardi di rubli in questo lavoro, correndo dei rischi. Pur non sapendo appieno quale sarebbe stata la richiesta del vaccino, ci siamo assunti questo rischio di investimento", ha dichiarato il direttore Dmitriev. (Rum)