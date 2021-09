Grecia: presidente Sakellaropoulou su morte Theodorakis, capitale inestimabile della nostra cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cantautore Mikis Theodorakis rappresenta un capitale inestimabile della cultura musicale della Grecia. Lo ha dichiarato la presidente greca, Ekaterina Sakellaropoulou, in un messaggio diffuso per commentare la notizia della morte del noto compositore, "un creatore pan-ellenico e allo stesso tempo universale". "Ha scritto melodie che si sono intrecciate con il corso storico e sociale della Grecia negli anni del dopoguerra, una musica che ha funzionato come stimolo, come consolazione, come protesta, come sostegno nei periodi cupi della nostra storia recente", ha osservato la presidente secondo cui Theodorakis è stato anche un "politico". "Dedicato alla dignità nazionale, all'umanità e alla solidarietà, non ha mai smesso di essere un creatore profondo e diversificato e un artista che ha insistito fino alla fine per vedere il mondo con il romanticismo e la fiducia di un'eterna e indistruttibile giovinezza", ha concluso Sakellaropoulou. Theodorakis, 96 anni, è morto questa mattina mentre era ricoverato per problemi cardiaci in un ospedale di Atene. Nato a Chio nel 1925, Theodorakis è stato probabilmente il più importante compositore della storia della musica greca, noto in particolare per la colonna sonora del film Zorba il greco. Durante gli anni del regime dei colonnelli, tra il 1967 e il 1974, è stato presidente del Lambrakis, un movimento giovanile progressista e deputato del nuovo partito della Sinistra, ed ha trascorso un periodo in carcere. (Gra)