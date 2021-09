Covid: Ema, nessuna urgenza per terza dose, priorità è vaccinare chi manca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuna necessità urgente di somministrare la terza dose di vaccino anti Covid a persone completamente vaccinate e con un sistema immunitario non indebolito gravemente. La priorità adesso è quella di vaccinare quanti non abbiano ancora non abbiano ancora completato il ciclo. A dirlo è l'Agenzia europea per i medicinali (Ema). "Sulla base delle prove attuali, non vi è alcuna necessità urgente per la somministrazione di dosi di richiamo dei vaccini a individui completamente vaccinati nella popolazione generale, secondo un rapporto tecnico pubblicato ieri dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc)", ha scritto Ema in una nota stampa. "Il rapporto nota anche che dosi aggiuntive dovrebbero già essere considerate per le persone con un sistema immunitario gravemente indebolito come parte della loro vaccinazione primaria", ha aggiunto Ema. (segue) (Beb)