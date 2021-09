Italia-Filippine: Marco Clemente nominato ambasciatore a Manilaa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' ufficiale, a seguito del gradimento del governo delle Filippine, la nomina di Marco Clemente come nuovo ambasciatore d'Italia a Manila. Lo rende noto la Farnesina in un comunicato. Nato a Roma nel 1959, Clemente si è laureato in Scienze politiche all'Università Luiss nel 1984. Dopo l'inizio della carriera diplomatica l'anno successivo, ha effettuato la sua prima missione all'estero presso l'ambasciata d'Italia a Canberra, in Australia, dal 1987 al 1990, quando ha assunto le funzioni di console all'ambasciata d'Italia a Caracas, in Venezuela. Nel 1994 è tornato alla Farnesina presso la direzione generale per gli Affari politici, dove è rimasto fino a quando non ha preso servizio come console generale a Johannesburg, in Sudafrica, nel 1999. Dal 2003 al 2007 è stato capo missione all'ambasciata d'Italia a Erevan, in Armenia, prima di rientrare a Roma presso la direzione generale per i Paesi dell'Europa. Dal 2008 presta ha prestato servizio come consigliere diplomatico del ministero della Difesa, mentre nel 2011 ha assunto funzione all'Ispettorato generale del ministero e degli uffici all'estero della Farnesina. Dal 2012 al 2016 è stato ambasciatore d'Italia a Tallin, in Estonia. Rientrato brevemente a Roma alla direzione generale per gli Affari politici e di sicurezza, nel 2017 ha assunto l'incarico di ufficiale di collegamento per la presidenza italiana dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) del 2018. Dal 2019 è stato coordinatore per la riforma delle Nazioni Unite alla direzione generale per gli Affari politici e di sicurezza. (Com)