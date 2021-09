Spagna: ministra Finanze, salario minimo non sarà differenziato in base ai territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo non procederà all'aumento del salario minimo interprofessionale (Smi) in modo differenziato secondo i territori come chiesto dal presidente della Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (Ceoe), Antonio Garamendi. Lo ha affermato in un'intervista radiofonica a "Rne" la ministra delle Finanze e della Funzione pubblica, María Jesus Montero, spiegando che c'è un tipo di regolamentazione statale che dovrebbe prevalere in tutto il Paese. Garamendi, aveva ha suggerito la valutazione di una modifica legislativa che consentirebbe l'applicazione di salari minimi interprofessionali differenziati per territorio per adattare questo indicatore a una "Spagna diversa" come è già fatto nella contrattazione collettiva. È necessario garantire che i lavoratori abbiano condizioni minime che permettano loro di sbarcare il lunario" indipendentemente dal territorio in cui vivono ha ribattuto la ministra dicendosi fiduciosa che sarà raggiunto un accordo nel quadro del dialogo sociale. (Spm)