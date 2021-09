Roma 2021: Grassadonia (Si), mi candido al consiglio comunale con Sce perchè Capitale torni viva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ognuno debba fare la sua parte, per rendere Roma quello che merita di essere: una Capitale viva, solidale, accogliente, inclusiva, multiculturale, moderna e funzionale per chi la abita e la vive. Ho deciso quindi di mettere a disposizione della collettività e di questo progetto politico la mia esperienza professionale degli ultimi 18 anni come Ingegnera al Comune di Roma, la mia storia di attivista lgbt+ e dei diritti civili, la mia energia e la mia visione politica". Lo afferma in una nota la responsabile nazionale Libertà & Diritti di Sinistra italiana Marilena Grassadonia, candidata al consiglio comunale di Roma per la lista Sinistra civica ecologista, per Gualtieri sindaco. "Per me fare politica è un lavoro di squadra. E Sinistra civica ecologista è una proposta politica che ha idee e posizioni chiare sul futuro della nostra città e su come migliorare concretamente la vita reale delle persone". (segue) (Com)