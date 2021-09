Roma 2021: Grassadonia (Si), mi candido al consiglio comunale con Sce perchè Capitale torni viva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da attivista Lgbtqi+ dico che è arrivato il momento di invertire la rotta - prosegue l'esponente della sinistra - È arrivato il momento che le istituzioni cittadine si assumano le proprie responsabilità nei confronti della nostra comunità che ha il diritto di essere considerata, valorizzata e supportata senza mezze misure, compromessi o sconti. È arrivato il momento che Roma Capitale partecipi attivamente alla rete Re.A.Dy, la Rete nazionale delle Regioni e degli Enti Locali al fine di portare avanti azioni concrete per prevenire, contrastare e superare le discriminazioni omolesbobitransfobiche. Mi impegnerò affinché si ricostituisca quel dialogo costante e prezioso tra Amministrazione Capitolina e realtà associative, attraverso la costituzione del tavolo Lgbtqi+, per portare avanti azioni comuni e rendere Roma una vera Capitale dei diritti. Dobbiamo lavorare per una Roma in cui si respiri un clima davvero inclusivo e accogliente. Siamo stanche dell'atteggiamento di una Amministrazione che in questi 5 anni ha preso timidamente parola verso chi subisce discriminazioni o violenza. Vogliamo parole chiare che parlino di inclusione e rispetto", continua Grassadonia. (segue) (Com)