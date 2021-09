Roma 2021: Grassadonia (Si), mi candido al consiglio comunale con Sce perchè Capitale torni viva (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'obiettivo è chiaro: diritti a Roma per una società migliore, più giusta e inclusiva che porti avanti un profondo lavoro culturale che parta dalla Scuola e dall'Università attraverso progetti che parlino di inclusione, laicità, rispetto ed educazione alle differenze che aiutano a costruire le basi per combattere a monte discriminazioni, bullismo, abilismo e violenze. Abbiamo bisogno di una amministrazione attenta che garantisca risorse, servizi e pari opportunità per le persone disabili e che tenga conto dei bisogni reali delle persone e dei figli e delle figlie di genitori stranieri nati/e in Italia. È vero le leggi si fanno in Parlamento ma la storia ci insegna - conclude Grassadonia - che le istituzioni di prossimità, la politica fatta nei comuni e nei municipi, è quella che spesso fa la differenza nella vita reale delle persone. E noi siamo qui per fare questa differenza e la faremo insieme". (Com)