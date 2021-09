Covid: Ema, terza dose da valutare per immunodepressi, decisione spetta ai Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'Agenzia europea dei medicinali (Ema) è importante distinguere tra dosi di richiamo per persone con un sistema immunitario normale e dosi aggiuntive per quelle con un sistema immunitario indebolito. Alcuni studi riportano che una dose aggiuntiva di vaccino può migliorare la risposta immunitaria in individui immunocompromessi, come i destinatari di trapianti d'organo le cui risposte iniziali alla vaccinazione erano basse. In questi casi, l'opzione di somministrare una dose aggiuntiva dovrebbe essere considerata già ora. Si potrebbe anche considerare di fornire una dose aggiuntiva, come misura precauzionale, agli individui più anziani e fragili, in particolare quelli che vivono in ambienti chiusi come i residenti di strutture di assistenza a lungo termine. (segue) (Beb)