Covid: Ema, terza dose da valutare per immunodepressi, decisione spetta ai Paesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ema sta attualmente valutando i dati sulle dosi aggiuntive e considererà se sia opportuno aggiornare le informazioni sul prodotto. L'agenzia valuterà anche i dati sulle dosi di richiamo. Mentre l'Ema valuta i dati, però, gli Stati membri possono prendere in considerazione piani preparatori per la somministrazione di richiami e dosi aggiuntive. Il consiglio su come le vaccinazioni dovrebbero essere somministrate, infatti, rimane prerogativa dei gruppi nazionali di consulenza tecnica per l'immunizzazione (Nitag) che guidano le campagne di vaccinazione in ogni Stato membro dell'Ue. "Questi organismi sono nella posizione migliore per prendere in considerazione le condizioni locali, compresa la diffusione del virus (in particolare le varianti che destano preoccupazione), la disponibilità di vaccini e le capacità dei sistemi sanitari nazionali", ha scritto l'Ema. (Beb)