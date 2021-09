Afghanistan: Pontecorvo (Nato), altre 60 mila persone da evacuare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'evacuazione di 124 mila persone dall'Afghanistan da parte delle forze occidentali, ci sono ancora 60 mila afgani inseriti in "una lista di seconda priorità" che vorrebbero lasciare il Paese. Lo ha affermato l’Alto rappresentante civile della Nato, Stefano Pontecorvo, intervenendo a “Fuori dalla bolla”, la rassegna live prodotta da “Good Morning Italia”. "Il Paese è allo sbando, io - ha aggiunto Pontecorvo - ricevo 30 messaggi al giorno di persone che vogliono uscire. Abbiamo portato via chi era secondo noi in vero pericolo. Ci sono anche richieste palesemente assurde, ma c'è un sacco di gente che è borderline, la linea giusta è garantire massima generosità con chi si sente in pericolo". "Dubito - ha continuato Pontecorvo - che i talebani siano felici di vedere un esodo di massa, sono bravissimi a sfruttare la comunicazione: la narrativa che vogliono coltivare è di essere accolti come liberatori, dunque devono tranquillizzare la popolazione, essere più concilianti". Secondo l'ambasciatore, "tutto ruota intorno al ruolo della donna e la condizione femminile. Sul ruolo della donna si capirà se i talebani sono cambiati, e io non mi faccio francamente illusioni". (segue) (Res)