Afghanistan: Pontecorvo (Nato), altre 60 mila persone da evacuare (2)

- In merito alle modalità con cui si è giunti a questa situazione, l’ambasciatore Pontecorvo ha dichiarato: "Sono crollate le istituzioni. Ciascun lavoratore pubblico ha smesso di lavorare, comprese le forze di sicurezza. I talebani sono entrati nella capitale senza sparare un solo colpo. Il presidente ha accresciuto attraverso gestione spregiudicata il proprio potere e ha personalizzato la repubblica con sé stesso. Questo ha disincentivato i soldati a combattere". Pontecorvo ha osservato che “lo Stato ha smesso di funzionare, un po' come la Germania nella seconda guerra mondiale". Sullo sviluppo della situazione, Pontecorvo ha notato che "ci sono stati tentativi di assaltare il Panjshir e non sono andati a buon fine. La situazione è aperta, credo sarà risolta più da un negoziato che da un assalto militare, perché il Panjshir non è accerchiabile". (Res)