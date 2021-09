Usa-Cina: anche le relazioni bilaterali al centro dei colloqui di Kerry a Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della sua visita a Pechino, l’inviato degli Stati Uniti per il clima John Kerry discuterà anche dello stato delle relazioni tra Washington e la Cina. Lo rivela il quotidiano “South China Morning Post”, edito a Hong Kong. Questa mattina Kerry ha incontrato il vice premier cinese Han Zheng e in serata avrà un confronto con il consigliere di Stato Yang Jiechi in video-conferenza. Ieri, sottolinea però il quotidiano, il ministro degli Esteri Wang Yi ha chiarito in un colloquio da remoto con Kerry che qualsiasi cooperazione tra Cina e Stati Uniti sul clima è “inestricabilmente legata” al miglioramento delle relazioni bilaterali. “Gli Stati Uniti vogliono trasformare la cooperazione sul clima in “un’oasi” nelle relazioni sino-americane. Ma se l’oasi è circondata dal deserto, si desertificherà presto”, ha sottolineato il capo della diplomazia di Pechino. Nel corso della conversazione, Wang ha anche ribadito le posizioni della Cina non solo sul tema del cambiamento climatico. Gli Usa, ha avvertito, “dovrebbero smetterla di considerare la Cina come una minaccia e un avversario, dovrebbero smetterla di assediare e opprimere la Cina in tutto il mondo”. Negli ultimi anni, ha proseguito il ministro, “le relazioni sino-americane hanno assistito a un rapido declino e a serie difficoltà. La ragione è che gli Stati Uniti hanno commesso un grave errore di giudizio sulla Cina”. (segue) (Cip)