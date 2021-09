Usa-Cina: anche le relazioni bilaterali al centro dei colloqui di Kerry a Pechino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Wang, gli Stati Uniti dovrebbero assumere “concrete iniziative per migliorare i rapporti” e rispondere alle richieste presentate a luglio alla vice segretaria di Stato Wendy Sherman durante la sua visita a Tianjin. La prima lista di richieste si concentra sulle azioni che Washington dovrebbe intraprendere per migliorare le relazioni con la Cina, tra le quali la rimozione delle restrizioni ai visti per i membri del Partito comunista; la seconda riguarda le preoccupazioni di Pechino in merito alla propria sicurezza nazionale: gli Stati Uniti “non devono cercare di sovvertire il modello di governance della Cina”, né “interferire sui rapporti con Taiwan”, e dovrebbero rimuovere le sanzioni imposte per presunte violazioni dei diritti umani. “Abbiamo mostrato la nostra sincerità. Come sa – ha detto Wang rivolgendosi a Kerry – in base ai nostri protocolli di prevenzione del Covid-19 chiunque la incontra dovrebbe mettersi in quarantena per 14 giorni. Tuttavia, stiamo facendo il sacrificio di comunicare con gli Stati Uniti su questioni di interesse comune”. Kerry, da parte sua, ha sottolineato come la pandemia di Covid-19 sia qualcosa “che bisognerà affrontare per il resto delle nostre vite” e che la Cina, in questo contesto, “gioca un ruolo super-cruciale”. Secondo quanto reso noto dal dipartimento di Stato, l’inviato Usa ha anche invitato la Cina a fare di più per ridurre le emissioni. Quella in corso è la seconda visita di Kerry in Cina in qualità di inviato per il clima del presidente Joe Biden. Durante il suo soggiorno dovrebbe avere anche un colloquio con il suo omologo Xie Zhenhua a Tianjin. (Cip)