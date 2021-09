Slovacchia: ministro Istruzione, ad oggi tutte le scuole hanno riaperto completamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad oggi tutte le scuole della Slovacchia hanno riaperto completamente. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, della Scienza, della Ricerca e dello Sport, Branislav Grohling, ripreso dall’agenzia di stampa “Tasr”. Grohling ha dichiarato che oltre 706 mila studenti frequenteranno quest’anno le scuole primarie e secondarie. 65 mila di loro siederanno sui banchi di scuola per la prima volta. Alla conferenza stampa del ministro ha partecipato anche il premier, Eduard Heger, che ha ringraziato genitori, alunni e docenti per aver affrontato lo scorso anno scolastico nonostante le difficoltà legate alla pandemia di coronavirus. Grohling ha evidenziato che è in corso una discussione tra il suo dicastero e quello della Sanità sul tema della riduzione del periodo di quarantena. Attualmente il relativo decreto dell’Ufficio di salute pubblica la colloca a 14 giorni, ma “vogliamo ridurla a sette o dieci”. Un’altra possibilità è che insegnanti e studenti possano fare test Pcr dopo cinque giorni da un possibile contagio. “Se il tampone sarà negativo, potranno tornare a scuola”, ha detto il ministro. Il decreto al momento prevede che la quarantena debba proseguire nonostante l’esito negativo. Grohling ha ricordato che la copertura vaccinale del personale scolastico è al 68 per cento a livello nazionale. In alcuni distretti tocca il 70-75 per cento. (Vap)