Roma: lanci di bottiglie e calci ad autobus Atac, denunciate 5 persone

- Tre episodi diversi, tre bus Atac danneggiati e 5 persone denunciate dai carabinieri del comando provinciale di Roma. È quanto accaduto nelle ultime 24 ore nella Capitale. I carabinieri infatti, sono dovuti intervenire nel quartiere Ottavia, in zona Ottaviano e a Vitinia. Ieri sera, i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma hanno denunciato una 47enne romana e i suoi due figli, una 20enne e un 14enne, per danneggiamento e interruzione di un servizio pubblico. I tre erano a bordo della loro auto in via Ipogeo degli Ottavi quando, dopo una manovra di un bus Atac che li precedeva a loro dire “azzardata”, lo hanno superato e bloccato mettendo di traverso il loro veicolo. Dopo essere scesi dall’auto, hanno iniziato ad inveire nei confronti dell’autista e hanno poi danneggiato il pannello di apertura porte colpendolo violentemente. L’autista ha allertato i carabinieri che sono intervenuti identificando madre e figli e denunciandoli all’Autorità giudiziaria. (segue) (Rer)