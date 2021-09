Roma: lanci di bottiglie e calci ad autobus Atac, denunciate 5 persone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre in serata, gli stessi carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Roma sono dovuti intervenire in viale Giulio Cesare incrocio via Lepanto dove l’autista di un bus Atac aveva dovuto interrompere la corsa perché un uomo aveva lanciato una bottiglia di vetro colpendo la vettura. I carabinieri giunti sul posto hanno individuato l’autore del gesto, un 57enne romano, già noto alle forze dell’ordine, in evidente stato di ubriachezza che è stato poi denunciato per interruzione di servizio pubblico e danneggiamento. Con le stesse accuse, nella mattinata di ieri, invece, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Ostia hanno denunciato un 46enne senza fissa dimora e con precedenti che, in evidente stato di alterazione psico-fisica, ha infranto con una bottiglia di vetro due finestrini del bus Atac in transito in via Gianluigi Bonelli. (Rer)